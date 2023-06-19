Куклин Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.10.1845
Дата смерти19.11.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1859 по 1869
Место жительства
С 1872 по 1875
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1875 по 1877
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1877 по 1896
Смерть
19.11.1896