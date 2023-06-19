Куклин Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклин Михаил Михайлович

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Место рождения

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.10.1845

Дата смерти

19.11.1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
27.10.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1859 по 1869
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1872 по 1875
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1875 по 1877
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1877 по 1896
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
19.11.1896
Вологда, город Вологда, Вологодская область