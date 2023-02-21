Савинова (Буханцева) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавинова (Буханцева) Вера

Савинова (Буханцева) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буханцев Дмитрий

Мать: Буханцова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно