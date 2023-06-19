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Ячанов Василий Алексеевич

Место рождения

Бишбатман, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Ячанов Алексей

Мать: не указана

Бишбатман, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1918

Сын: Ячанов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ячанова Агафья Самуиловна

Бишбатман, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1934

Сын: Ячанов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ячанова Агафья Самуиловна

Бишбатман, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Ячанова Агафья Самуиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цаплыгина Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Ячанова Агафья Самуиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ячанов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Ячанова Агафья Самуиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ячанов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ячанова Агафья Самуиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокурина Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Ячанова Агафья Самуиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ячанов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Ячанова Агафья Самуиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ячанова Агафья Самуиловна

Смерть
Неизвестно
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)