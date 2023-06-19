Ячанов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Ячанов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Ячанова Агафья Самуиловна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Ячанов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ячанова Агафья Самуиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Ячанова Агафья Самуиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цаплыгина Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Ячанова Агафья Самуиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ячанова Агафья Самуиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ячанова Агафья Самуиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокурина Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Ячанова Агафья Самуиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ячанова Агафья Самуиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)