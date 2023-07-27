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Конев Семен Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Конев Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Конев Иван Семенов

Мать ребёнка: Конева евдокия

Рождение ребёнка
1792

Сын: Конев Илья Семенов

Мать ребёнка: Конева евдокия

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Конев Федор Семенов

Мать ребёнка: Конева евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конева евдокия

Смерть
1836
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область