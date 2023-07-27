Конев Семен Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Конев Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Конев Иван Семенов
Мать ребёнка: Конева евдокия
Рождение ребёнка
1792
Сын: Конев Илья Семенов
Мать ребёнка: Конева евдокия
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Конев Федор Семенов
Мать ребёнка: Конева евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конева евдокия
Смерть
1836
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область