Артеменко Николай Артемович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1936
Дата смерти02.07.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1936
Рождение ребёнка
21.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Артеменко Людмила Геннадьевна
Рождение ребёнка
08.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Артеменко Людмила Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Калачинск, Калачинский муниципальный район, Омская область
Смерть
02.07.2019