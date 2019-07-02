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Артеменко Николай Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1936

Дата смерти

02.07.2019

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1936

Отец: Артеменко Артем Иванович

Мать: Артеменко Елена Андреевна

Рождение ребёнка
21.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артеменко Людмила Геннадьевна

Рождение ребёнка
08.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артеменко Людмила Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артеменко Людмила Геннадьевна

Место жительства
Неизвестно
Калачинск, Калачинский муниципальный район, Омская область
Смерть
02.07.2019