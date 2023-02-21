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Дәминов Фәрид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1939

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1939

Отец: Дәминов Зәйнулла

Мать: Дәминова Шәмсикамер

Бракосочетание
До 1939

Жена: Дәминова Саимә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дәминов Ринат

Мать ребёнка: Дәминова Саимә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дәминова Наилә

Мать ребёнка: Дәминова Саимә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дыченкова Флюра

Мать ребёнка: Дәминова Саимә