Дәминов Фәрид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1939
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1939
Отец: Дәминов Зәйнулла
Мать: Дәминова Шәмсикамер
Бракосочетание
До 1939
Жена: Дәминова Саимә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дәминов Ринат
Мать ребёнка: Дәминова Саимә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дәминова Наилә
Мать ребёнка: Дәминова Саимә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дыченкова Флюра
Мать ребёнка: Дәминова Саимә