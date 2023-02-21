Иглайкина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иглайкина Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Иглайкин Николай

Отец ребёнка: Иглайкин Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константинова Мария

Отец ребёнка: Иглайкин Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иглайкин Илья

Смерть
Неизвестно