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Усольцева Настасья Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Капитолина Максимовна

Отец ребёнка: Усольцев Максим Артамонович

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Усольцев Максим Артамонович

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Настасья Максимовна

Отец ребёнка: Усольцев Максим Артамонович

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Максим Артамонович

Смерть
Неизвестно