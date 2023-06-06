Алатырева Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алатырев Захар Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штанин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Штанин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штанин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Штанин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штанина Елена Александровна
Отец ребёнка: Штанин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штанин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штанин Николай Александрович
Отец ребёнка: Штанин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штанина Валентитна Александровна
Отец ребёнка: Штанин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штанин Александр
Смерть
Неизвестно