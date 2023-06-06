Алатырева Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алатырева Мария Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алатырев Захар Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штанин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Штанин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штанин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Штанин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штанина Елена Александровна

Отец ребёнка: Штанин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штанин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штанин Николай Александрович

Отец ребёнка: Штанин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штанина Валентитна Александровна

Отец ребёнка: Штанин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штанин Александр

Смерть
Неизвестно