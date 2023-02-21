Звонкович Наум Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонкович Наум Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Звонкович Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Звонкович Харитон Наумов

Мать ребёнка: Звонкович Мария Иванова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Звонкович Антон Наумов

Мать ребёнка: Звонкович Мария Иванова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Звонкович Иван Наумов

Мать ребёнка: Звонкович Мария Иванова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Звонкович Анна Наумова

Мать ребёнка: Звонкович Мария Иванова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Звонкович Февронья Наумова

Мать ребёнка: Звонкович Мария Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звонкович Мария Иванова

Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно