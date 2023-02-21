Звонкович Наум Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Звонкович Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Звонкович Мария Иванова
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Звонкович Мария Иванова
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Звонкович Мария Иванова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Звонкович Анна Наумова
Мать ребёнка: Звонкович Мария Иванова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Звонкович Февронья Наумова
Мать ребёнка: Звонкович Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Звонкович Мария Иванова
Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно