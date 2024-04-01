Сарафанова (Волегова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарафанова (Волегова) Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Волегов Александр Герасимович

Мать: Волегова (Ошуркова) Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарафанов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Сарафанов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сарафанова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Сарафанов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сарафанова) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Сарафанов Николай

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно

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