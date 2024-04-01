Сарафанова (Волегова) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сарафанов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Сарафанов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сарафанова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Сарафанов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сарафанова) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Сарафанов Николай
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно