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Василий Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Герасим Матвеев

Мать: Ефимия Дмитриева

Василий Герасимович (1764 — ?) Родился в семье дьякона села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Герасима Матвеевича. Служил пономарем в том же селе. Впоследствии — священник в селе Каменском Ром... Показать все
Бракосочетание
1784

Жена: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1788

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1789

Сын: Евгений Васильев

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
20.10.1793

Сын: Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Афанасия Васильева

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Смерть
Неизвестно

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