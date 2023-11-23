Василий Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Герасим Матвеев
Мать: Ефимия Дмитриева
Василий Герасимович (1764 — ?) Родился в семье дьякона села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Герасима Матвеевича. Служил пономарем в том же селе. Впоследствии — священник в селе Каменском Ром... Показать все
Бракосочетание
1784
Жена: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Евгений Васильев
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
20.10.1793
Сын: Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Афанасия Васильева
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Смерть
Неизвестно