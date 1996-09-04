Орлов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Виктор Иванович

Орлов Виктор Иванович

avatar

Место рождения

Львов, Львівська область

Дата рождения

06.10.1949

Дата смерти

04.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

РО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1949

Отец: Орлов Иван Павлович

Мать: Орлова Анастасия Ивановна

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
Около 1970

Дочь: Орлова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
18.11.1982

Сын: Орлов Родион Викторович

Мать ребёнка: Орлова Елена Григорьевна

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
20.02.1985

Сын: Орлов Юрий Викторович

Мать ребёнка: Орлова Елена Григорьевна

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
29.01.1996

Сын: Орлов Григорий Викторович

Мать ребёнка: Орлова Елена Григорьевна

Ржаница, Жуковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
04.09.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close