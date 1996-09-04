Орлов Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения06.10.1949
Дата смерти04.09.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1949
Отец: Орлов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Около 1970
Дочь: Орлова Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
18.11.1982
Мать ребёнка: Орлова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
20.02.1985
Мать ребёнка: Орлова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
29.01.1996
Сын: Орлов Григорий Викторович
Мать ребёнка: Орлова Елена Григорьевна
Ржаница, Жуковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
04.09.1996