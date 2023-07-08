Корж Татьяна Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1933
Отец: Корж Нестер Григорьевич
Мать: Дзюба Анна Куприяновна
Рождение ребёнка
15.07.1961
Сын: Кучинский Николай Александрович
Отец ребёнка: Кучинский Александр Рихартович
Рождение ребёнка
28.10.1965
Сын: Кучинский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Кучинский Александр Рихартович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Дворянский титул
Неизвестно
Смерть
Неизвестно