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Корж Татьяна Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1933

Отец: Корж Нестер Григорьевич

Мать: Дзюба Анна Куприяновна

Рождение ребёнка
15.07.1961

Сын: Кучинский Николай Александрович

Отец ребёнка: Кучинский Александр Рихартович

Рождение ребёнка
28.10.1965

Сын: Кучинский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Кучинский Александр Рихартович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Дворянский титул
Неизвестно
Смерть
Неизвестно