Табунова (Корягина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табунова (Корягина) Анна Александровна

Место рождения

Лобково, Новоликеевская волость, Нижегородский уезд

Дата рождения

08.08.1908

Дата смерти

24.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1908

Отец: Корягин Александр Ефимович

Мать: Корягина Татьяна Михайловна

Лобково, Новоликеевская волость, Нижегородский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1934

Сын: Табунов Владислав Николаевич

Отец ребёнка: Табунов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
28.01.1937

Дочь: Шидяева Нина Николаевна

Отец ребёнка: Табунов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
10.11.1938

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Табунов Николай Фёдорович

Караулово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.12.1940

Сын: Табунов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Табунов Николай Фёдорович

Караулово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Табунов Николай Фёдорович

Караулово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
24.11.1994
Караулово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область