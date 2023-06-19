Табунова (Корягина) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения08.08.1908
Дата смерти24.11.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1908
Рождение ребёнка
05.12.1934
Сын: Табунов Владислав Николаевич
Отец ребёнка: Табунов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
28.01.1937
Дочь: Шидяева Нина Николаевна
Отец ребёнка: Табунов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
10.11.1938
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Табунов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
22.12.1940
Сын: Табунов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Табунов Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1994