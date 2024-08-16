Панфилов Семен Панфилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Панфилова) Дарья Семенова
Мать ребёнка: Панфилова Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панфилова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
24.12.1907
Мать ребёнка: Панфилова Ирина Иванова
237-227-1925 74об-75 №241
Смерть
Неизвестно