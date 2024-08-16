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Панфилов Семен Панфилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панфилов Панфил Демидов

Мать: Панфилова Евдокия Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Панфилова) Дарья Семенова

Мать ребёнка: Панфилова Ирина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
24.12.1907

Сын: Панфилов Василий Семенов

Мать ребёнка: Панфилова Ирина Иванова

237-227-1925 74об-75 №241
Смерть
Неизвестно

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