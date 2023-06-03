Крутова (Скобелева) Валентина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутова (Скобелева) Валентина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Скобелева Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
27.03.1972

Сын: Крутов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Крутов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.05.1976

Дочь: Крутова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Крутов Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутов Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно