Крутова (Скобелева) Валентина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
27.03.1972
Сын: Крутов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Крутов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.05.1976
Дочь: Крутова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Крутов Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно