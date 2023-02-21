(Воробьева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Воробьева) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

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Отец: Воробьев Валерий

Мать: Воробьева Елена