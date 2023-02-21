Плюхин Самсон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюхин Самсон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Плюхин Степан Самсонович

Мать ребёнка: Агафья Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Анисимовна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня