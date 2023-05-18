Копылова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1868 ст.

Сын: Копылов Евпл Дмитриевич

Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Иванович

Шанино, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.08.1870 ст.

Сын: Копылов Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Иванович

Шанино, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Восприемники: умершего крестьянина Ивана Иванова дети Василий Иванович и девица Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1876 ст.

Сын: Копылов Родион Дмитриевич

Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Иванович

Шанино, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.11.1879

Сын: Копылов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно