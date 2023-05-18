Копылова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1868 ст.
Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1870 ст.
Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Иванович
Восприемники: умершего крестьянина Ивана Иванова дети Василий Иванович и девица Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1876 ст.
Сын: Копылов Родион Дмитриевич
Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1879
Сын: Копылов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно