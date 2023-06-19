Мартин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартин

Место рождения

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Федот Мартинов

Мать ребёнка: не указана

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Тимофей Мартинов

Мать ребёнка: не указана

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Матрена Мартинова

Мать ребёнка: не указана

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Никифор Мартинов

Мать ребёнка: не указана

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно