Головачёв Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головачёв Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.2016

Дочь: Головачёва Аделина Евгеньевна

Мать ребёнка: Головачёва Кристина Викторовна

Рождение ребёнка
07.06.2021

Дочь: Головачёва Каролина Евгеньевна

Мать ребёнка: Головачёва Кристина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головачёва Кристина Викторовна