Головачёв Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.2016
Дочь: Головачёва Аделина Евгеньевна
Мать ребёнка: Головачёва Кристина Викторовна
Рождение ребёнка
07.06.2021
Дочь: Головачёва Каролина Евгеньевна
Мать ребёнка: Головачёва Кристина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно