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Соколов Алексей Федорович

Место рождения

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1821
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Определен в пономаря к Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1825

Жена: Соколова Марфа Степановна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Соколова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Соколова Марфа Степановна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Соколов Афиноген Алексеевич

Мать ребёнка: Соколова Марфа Степановна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Соколов Аполлон Алексеевич

Мать ребёнка: Соколова Марфа Степановна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Соколова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Соколова Марфа Степановна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно