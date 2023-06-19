Соколов Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1821
Определен в пономаря к Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1825
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Соколова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Соколова Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Соколов Афиноген Алексеевич
Мать ребёнка: Соколова Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Соколов Аполлон Алексеевич
Мать ребёнка: Соколова Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Соколова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Соколова Марфа Степановна
Смерть
Неизвестно