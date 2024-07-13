Стрельников Карней Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Стрельникова Анастасия Карнеевна
Мать ребёнка: Стрельникова Христина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Стрельников Савелий Карнеевич
Мать ребёнка: Стрельникова Христина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Стрельникова Федора Карнеевна
Мать ребёнка: Стрельникова Христина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Стрельников Иван Карнеевич
Мать ребёнка: Стрельникова Христина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Стрельников Алексей Карнеевич
Мать ребёнка: Стрельникова Христина Евдокимовна
Смерть
Неизвестно