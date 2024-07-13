Стрельников Карней Данилович 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтрельников Карней Данилович

Стрельников Карней Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Стрельников Данила Афанасьевич

Мать: Стрельникова НЕИЗВЕСТНАЯ НЕИЗВЕСТНО

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельникова Христина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Стрельникова Анастасия Карнеевна

Мать ребёнка: Стрельникова Христина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Стрельников Савелий Карнеевич

Мать ребёнка: Стрельникова Христина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Стрельникова Федора Карнеевна

Мать ребёнка: Стрельникова Христина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Стрельников Иван Карнеевич

Мать ребёнка: Стрельникова Христина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Стрельников Алексей Карнеевич

Мать ребёнка: Стрельникова Христина Евдокимовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.