Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1949

Дочь: Ядрышникова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Ядрышников Николай

Яутла, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ядрышников Яков Николаевич

Отец ребёнка: Ядрышников Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ядрышников Генадий Николаевич

Отец ребёнка: Ядрышников Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ядрышников Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Ядрышников Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ядрышников Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Ядрышников Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невьянцева Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Ядрышников Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морина Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Ядрышников Николай

Смерть
02.06.2003