Казакова (Долгова) Ольга Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Казакова (Долгова) Ольга

Место рождения

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долгов ?

Мать: скрыто настройками приватности

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
?.03.2022
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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