Казакова (Долгова) Ольга
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.03.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долгов ?
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
?.03.2022
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно