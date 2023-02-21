Щербинин Андриан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербинин Андриан

Щербинин Андриан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1634 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1634 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1652 ст.

Сын: Щербинин Мартын Андриев (Андреевич)

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1655 ст.

Сын: Щербинин Григорий Андриев

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1656 ст.

Сын: Щербинин Козма (Кузьма) Андриев

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно