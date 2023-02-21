Щербинин Андриан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1634 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1634 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1652 ст.
Сын: Щербинин Мартын Андриев (Андреевич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1655 ст.
Сын: Щербинин Григорий Андриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1656 ст.
Сын: Щербинин Козма (Кузьма) Андриев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно