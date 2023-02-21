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Ильясова Яна
Ильясова Яна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ильясов Радик Рамельевич
1973 г.р.
Мать
Пахомова Элла Вячеславовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ильясов Радик Рамельевич
Мать:
Пахомова Элла Вячеславовна
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