Иванов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1908

Дата смерти

19.01.1991

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1908

Отец: Иванов Василий

Мать: Иванова Алёна

Рождение ребёнка
14.06.1929

Сын: Иванов Владимир

Мать ребёнка: Иванова Аксинья

х. Романовский Новоаннинского р-на Волгоградской области
Рождение ребёнка
1931

Сын: Иванов Иван Ильич

Мать ребёнка: Иванова Аксинья

Рождение ребёнка
09.11.1937

Сын: Иванов Василий

Мать ребёнка: Иванова Аксинья

Смерть
19.01.1991
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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