Иванов Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1908
Дата смерти19.01.1991
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1908
Отец: Иванов Василий
Мать: Иванова Алёна
Рождение ребёнка
14.06.1929
Сын: Иванов Владимир
Мать ребёнка: Иванова Аксинья
х. Романовский Новоаннинского р-на Волгоградской области
Рождение ребёнка
1931
Сын: Иванов Иван Ильич
Мать ребёнка: Иванова Аксинья
Рождение ребёнка
09.11.1937
Сын: Иванов Василий
Мать ребёнка: Иванова Аксинья
Смерть
19.01.1991
Похороны
Неизвестно