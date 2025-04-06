Батурин Георгий Ильич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Батурин Георгий Ильич

Автор
СМ
Марина С.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Батурин Илья ИльичНеизвестно г.р.
Дети
Колотева (Батурина) Марфа Георгиевна1906 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батурин Илья Ильич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Колотева (Батурина) Марфа Георгиевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронежская обл., г. Калач

Смерть
Неизвестно

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