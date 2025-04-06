Батурин Георгий Ильич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецБатурин Илья ИльичНеизвестно г.р.
Дети
Колотева (Батурина) Марфа Георгиевна1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батурин Илья Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Колотева (Батурина) Марфа Георгиевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Воронежская обл., г. Калач
Смерть
Неизвестно