Кузнецов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Николай

Кузнецов Николай

Место рождения

Малое Мякишево, Сандовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Мякишево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно