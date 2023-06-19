Кузнецов Николай
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно