(Ососкова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ососкова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Отец

1768 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Ососков Григорий

Мать: Ососкова Прасковья

Смерть
1834
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