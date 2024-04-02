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(Ососкова) Наталья
(Ососкова) Наталья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1818
Дата смерти
1834
Пол
Женский
Отец
Ососков Григорий
1768 г.р.
Мать
Ососкова Прасковья
1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец:
Ососков Григорий
Мать:
Ососкова Прасковья
Смерть
1834
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