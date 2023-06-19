Наталья Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Пурилкин Николай Степанович
Отец ребёнка: Степан (Сюняка) Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Степан (Сюняка) Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Степан (Сюняка) Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: ??? Степановна
Отец ребёнка: Степан (Сюняка) Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Пурилкин Лазарь Степанович
Отец ребёнка: Степан (Сюняка) Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно