Наталья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Кузьминична

Место рождения

Качелай, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Качелай, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Пурилкин Николай Степанович

Отец ребёнка: Степан (Сюняка) Григорьевич

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Степан (Сюняка) Григорьевич

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Степан (Сюняка) Григорьевич

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: ??? Степановна

Отец ребёнка: Степан (Сюняка) Григорьевич

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Пурилкин Лазарь Степанович

Отец ребёнка: Степан (Сюняка) Григорьевич

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан (Сюняка) Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно