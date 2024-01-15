Красильников Дорофей Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красильников Иван Дорофеевич
Мать ребёнка: Красильникова Пестемея Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красильникова Пестемея Степановна
Смерть
Неизвестно