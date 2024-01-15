Красильников Дорофей Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Дорофей Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красильников Кондратий Иванович

Мать: Красильникова (Рощина) Пелагея Антоньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красильников Иван Дорофеевич

Мать ребёнка: Красильникова Пестемея Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова Пестемея Степановна

Рождение ребёнка
02.02.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красильникова Пестемея Степановна

Смерть
Неизвестно

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