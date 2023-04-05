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Трахтенберг (Hirschfeldt) Marie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1835

Дата смерти

25.09.1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1859

Муж: Трахтенберг Joseph

Рождение ребёнка
1861

Сын: Трахтенберг Woldemar (Vladimir Osipovich)

Отец ребёнка: Трахтенберг Joseph

Sankt Petersburg
Рождение ребёнка
13.03.1864

Сын: Трахтенберг Осип Осипович

Отец ребёнка: Трахтенберг Joseph

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.09.1885
Sankt Petersburg