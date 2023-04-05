Трахтенберг (Hirschfeldt) Marie
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1835
Дата смерти25.09.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1859
Муж: Трахтенберг Joseph
Рождение ребёнка
1861
Сын: Трахтенберг Woldemar (Vladimir Osipovich)
Отец ребёнка: Трахтенберг Joseph
Sankt Petersburg
Рождение ребёнка
13.03.1864
Сын: Трахтенберг Осип Осипович
Отец ребёнка: Трахтенберг Joseph
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.09.1885
Sankt Petersburg