Муслимова Шамсибанат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муслимова Шамсибанат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 06.03.1909

Сын: Муслимов Мансур Шахарсланович

Отец ребёнка: Муслимов Шахарслан

Балышлы, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муслимов Шахарслан

Смерть
Неизвестно