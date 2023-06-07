Муслимова Шамсибанат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 06.03.1909
Сын: Муслимов Мансур Шахарсланович
Отец ребёнка: Муслимов Шахарслан
Балышлы, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муслимов Шахарслан
Смерть
Неизвестно