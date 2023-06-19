Плаксенко Андрей Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1950
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1950
Рождение ребёнка
10.08.1975
Дочь: Шанаурина Лариса Андреевна
Мать ребёнка: Плаксенко Лидия Петровна
Веселовское, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.11.1980
Сын: Плаксенко Александр Андреевич
Мать ребёнка: Плаксенко Лидия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плаксенко Лидия Петровна