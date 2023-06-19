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Плаксенко Андрей Лаврентьевич

Место рождения

Новый Баганенок, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

08.11.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1950

Отец: Плаксенко Лаврентий Леонтьевич

Мать: Плаксенко Анна Евдокимовна

Новый Баганенок, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.08.1975

Дочь: Шанаурина Лариса Андреевна

Мать ребёнка: Плаксенко Лидия Петровна

Веселовское, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.11.1980

Сын: Плаксенко Александр Андреевич

Мать ребёнка: Плаксенко Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плаксенко Лидия Петровна