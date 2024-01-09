Власенков Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1986
Отец: Власенков Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.2011
Сын: Власенков Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.02.2022
Сын: Власенков Руслан Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности