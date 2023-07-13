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Гобунова Наталья Викторовна
Гобунова Наталья Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.06.1979
Пол
Женский
Отец
Фатеев Виктор Николаевич
1954 г.р.
Мать
Фатеева Надежда Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1979
Отец:
Фатеев Виктор Николаевич
Мать:
Фатеева Надежда Сергеевна
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