Остолоповская По Первому Браку Федосья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Иванова Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Феодоровский Тимофей Михеев
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно