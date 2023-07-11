Остолоповская По Первому Браку Федосья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстолоповская По Первому Браку Федосья Федорова

Остолоповская По Первому Браку Федосья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Иванова Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Феодоровский Тимофей Михеев

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно