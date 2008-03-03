Пехтелева Виктория Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пехтелева Виктория Владиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.2008

Отец: не указан

Мать: Пехтелева Татьяна Петровна