Овчаренко (Зубова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчаренко (Зубова) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Овчаренко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Овчаренко Василий Ильич

Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Овчаренко Василий Ильич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Овчаренко Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Овчаренко Василий Ильич

Рождение ребёнка
Около 1946

Дочь: Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Овчаренко Василий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаренко Василий Ильич