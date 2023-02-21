Овчаренко (Зубова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Овчаренко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Овчаренко Василий Ильич
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Овчаренко Василий Ильич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Овчаренко Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Овчаренко Василий Ильич
Рождение ребёнка
Около 1946
Дочь: Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Овчаренко Василий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно