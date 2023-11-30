Фролов Аристарх
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нужнова Нина Георгиевна
Рождение ребёнка
19.01.1941
Дочь: Кудрявцева (Фролова) Вера Аристарховна
Мать ребёнка: Нужнова Нина Георгиевна
Смерть
Неизвестно
Североуральск, Североуральский, Свердловская область