Фролов Аристарх — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Аристарх

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нужнова Нина Георгиевна

Рождение ребёнка
19.01.1941

Дочь: Кудрявцева (Фролова) Вера Аристарховна

Мать ребёнка: Нужнова Нина Георгиевна

Смерть
Неизвестно
Североуральск, Североуральский, Свердловская область

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