Корноухова (дев.Костерина) Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова (дев.Костерина) Наталья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (дев.Корноухова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Корноухов Иван Иванович

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.10.1879

Сын: Корноухов Косьма Иванович

Отец ребёнка: Корноухов Иван Иванович

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.08.1882

Дочь: (дев.Корноухова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Корноухов Иван Иванович

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.05.1886

Сын: Корноухов Константин Иванович

Отец ребёнка: Корноухов Иван Иванович

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.08.1887

Дочь: (дев.Корноухова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Корноухов Иван Иванович

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.02.1893

Дочь: (дев.Корноухова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Корноухов Иван Иванович

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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