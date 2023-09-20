Корноухова (дев.Костерина) Наталья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (дев.Корноухова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Корноухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1879
Сын: Корноухов Косьма Иванович
Отец ребёнка: Корноухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1882
Дочь: (дев.Корноухова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Корноухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1886
Сын: Корноухов Константин Иванович
Отец ребёнка: Корноухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1887
Дочь: (дев.Корноухова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Корноухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1893
Дочь: (дев.Корноухова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Корноухов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно