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Елизаров Кузнецов Прокопий

Место рождения

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.07.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1869

Отец: Семёнов Кузнецов Елизар

Мать: Семёнов Кузнецов Фиона Хиония

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
08.07.1869
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1889

Жена: Елизаров Кузнецов Анастасия

село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1890

Дочь: Прокопиева Кузнецова Стефанида

Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Анастасия

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1892

Дочь: Прокопиева Кузнецова Варвара

Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Анастасия

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1894

Сын: Прокопиев Кузнецов Даниил

Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Анастасия

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1898

Сын: Прокопиев Кузнецов Ермолай

Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Анастасия

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1901

Сын: Прокопиев Кузнецов Иван

Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Анастасия

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Прокопиева Кузнецова Мария

Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Анастасия

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.04.1905

Дочь: Прокопиева Кузнецова Агапия

Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Анастасия

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1906

Сын: Прокопиев Кузнецов Стефан

Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Анастасия

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.02.1909

Дочь: Прокопиева Кузнецова Евдокия

Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Анастасия

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя