Елизаров Кузнецов Прокопий
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рождения01.07.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Рождение
01.07.1869
Отец: Семёнов Кузнецов Елизар
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
08.07.1869
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1889
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1890
Дочь: Прокопиева Кузнецова Стефанида
Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Анастасия
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1892
Дочь: Прокопиева Кузнецова Варвара
Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Анастасия
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1894
Сын: Прокопиев Кузнецов Даниил
Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Анастасия
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1898
Сын: Прокопиев Кузнецов Ермолай
Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Анастасия
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1901
Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Анастасия
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Прокопиева Кузнецова Мария
Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Анастасия
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.04.1905
Дочь: Прокопиева Кузнецова Агапия
Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Анастасия
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1906
Сын: Прокопиев Кузнецов Стефан
Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Анастасия
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.02.1909
Дочь: Прокопиева Кузнецова Евдокия
Мать ребёнка: Елизаров Кузнецов Анастасия
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя