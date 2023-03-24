Короткова (Говядина) Евгения Григорьевна
Место рожденияБССР Бешенковический р-н, с. Вязище
Дата рождения15.05.1919
Дата смерти31.08.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1919
БССР Бешенковический р-н, с. Вязище
Бракосочетание
24.01.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коротков Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коротков Павел Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
учитель начальных классов
Смерть
31.08.1991
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область