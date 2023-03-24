Короткова (Говядина) Евгения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Говядина) Евгения Григорьевна

Место рождения

БССР Бешенковический р-н, с. Вязище

Дата рождения

15.05.1919

Дата смерти

31.08.1991

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
15.05.1919

Отец: Говядин Григорий Сафонович

Мать: Говядина Елена Лукинична

БССР Бешенковический р-н, с. Вязище
Бракосочетание
24.01.1948

Муж: Коротков Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коротков Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коротков Павел Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
учитель начальных классов
Смерть
31.08.1991
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область