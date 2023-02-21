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Черкунова Ксения Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Черкунова Пелагея Давыдова

Отец ребёнка: Черкунов Давыд Григорьев

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Черкунова Параскева Давыдова

Отец ребёнка: Черкунов Давыд Григорьев

Рождение ребёнка
1852

Сын: Черкунов Сергей Давыдович

Отец ребёнка: Черкунов Давыд Григорьев

Смерть
Неизвестно