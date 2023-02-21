Черкунова Ксения Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Черкунова Пелагея Давыдова
Отец ребёнка: Черкунов Давыд Григорьев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Черкунова Параскева Давыдова
Отец ребёнка: Черкунов Давыд Григорьев
Рождение ребёнка
1852
Сын: Черкунов Сергей Давыдович
Отец ребёнка: Черкунов Давыд Григорьев
Смерть
Неизвестно