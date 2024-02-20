Горбунова Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Лаврентий Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.10.1909

Дочь: Горбунова Пелагея Лаврентьевна

Отец ребёнка: Горбунов Лаврентий Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.01.1912

Дочь: Горбунова Нина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Горбунов Лаврентий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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