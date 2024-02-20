Горбунова Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1909
Дочь: Горбунова Пелагея Лаврентьевна
Отец ребёнка: Горбунов Лаврентий Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.01.1912
Дочь: Горбунова Нина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Горбунов Лаврентий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно