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Серебряков Даниил Артурович
Серебряков Даниил Артурович
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Место рождения
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
Дата рождения
30.04.2019
Пол
Мужской
Отец
Серебряков Артур Юрьевич
1990 г.р.
Мать
Седоченко Надежда Владимировна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.2019
Отец:
Серебряков Артур Юрьевич
Мать:
Седоченко Надежда Владимировна
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
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