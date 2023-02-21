(Тушина) Екатерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тушин Тимофей Михайлов
Мать: Тушина Пелагея Ильина
Рождение ребёнка
20.03.1912
Дочь: Мария Миронова
Отец ребёнка: Сапелкин Мирон Леонтьев
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно