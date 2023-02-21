(Тушина) Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тушина) Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тушин Тимофей Михайлов

Мать: Тушина Пелагея Ильина

Рождение ребёнка
20.03.1912

Дочь: Мария Миронова

Отец ребёнка: Сапелкин Мирон Леонтьев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапелкин Мирон Леонтьев

Смерть
Неизвестно